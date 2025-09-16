Ifac abre processo seletivo para Professor Substituto; veja detalhes

O Instituto Federal do Acre (IFAC) abriu Processo Seletivo Simplificado para contratar Professor Substituto de Engenharia Florestal no Campus Tarauacá. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por e-mail entre 12 e 17 de setembro de 2025. Agrobase

Como se inscrever

Período: 12 a 17/09/2025;

Onde: envio de um único arquivo PDF com a documentação exigida para [email protected] (assunto do e-mail: INSCRIÇÃO – Nome – Engenharia Florestal);

Taxa: não haverá taxa de inscrição. Agrobase

Vaga e requisitos

Cargo: Professor EBTT Substituto ( 40h ), Campus Tarauacá ;

Área: Engenharia Florestal ;

Exigência mínima: graduação em Engenharia Florestal ;

Reserva: ampla concorrência e cota para pessoas negras (PPP), conforme edital. Agrobase

Etapas e cronograma

A seleção terá Prova de Títulos e Prova de Desempenho Didático (aula de 20 a 30 minutos, com sorteio de tema). O resultado e demais avisos serão divulgados no site do IFAC. Agrobase

Remuneração e benefícios

A remuneração básica varia de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, conforme a titulação apresentada no ato da contratação, acrescida de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00. Há, ainda, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar de R$ 484,90 por dependente (até 6 anos incompletos). Com doutorado, o total pode chegar a R$ 7.356,02. Agrobase

Validade

O processo seletivo terá validade de 12 meses (a partir da assinatura do primeiro contrato), prorrogável por igual período, no interesse da Administração. Agrobase

Para o edital completo, orientações de documentação e o cronograma detalhado, consulte a página oficial do IFAC. ifac.edu.br

Links

Fonte: Edital nº 06/2025/DIRGE-CTA/IFAC (11/09/2025) e notícia institucional do IFAC. Agrobase+1

✍️ Redigido por ContilNet