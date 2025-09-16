Ifac conquista 1º lugar no Prêmio IEL de Talentos 2025 e participação na etapa nacional

O Instituto Federal do Acre (Ifac) é finalista nacional do Prêmio IEL de Talentos 2025 após conquistar o 1º lugar na categoria Educação Inovadora, etapa regional. A premiação, realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi do Acre (IEL/AC), ocorreu na terça-feira (09.09), no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).

O projeto vencedor foi “Desafios de inovação na formação empreendedora de estudantes e servidores de uma ICT”, iniciativa que reforça o compromisso do Ifac em estimular práticas de inovação, empreendedorismo e integração entre a comunidade acadêmica e o setor produtivo.

Com o resultado, o Ifac representará o Acre na etapa nacional do Prêmio IEL de Talentos 2025, prevista para dezembro deste ano, concorrendo ao reconhecimento em âmbito nacional. O prêmio contempla diversas categorias, como Estagiário Inovador, Empresa Inovadora, Educação Inovadora e Estágio Inovador do Sistema S. Os vencedores da etapa regional receberam R$ 1,5 mil e agora se juntam ao grupo de finalistas nacionais.

O troféu foi recebido em nome do Ifac pelo prof. Fábio Soares Pereira, Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação substituto, que representou o reitor Fábio Storch de Oliveira. “Quero destacar o papel da Proinp em fomentar a cultura empreendedora entre estudantes e servidores, fortalecendo a pesquisa, a inovação e a transferência de tecnologia”, disse Fábio Soares.

Cultura empreendedora – Para o diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), prof. Genildo Cavalcante Ferreira Júnior, a conquista reafirma o papel da instituição na promoção de uma cultura empreendedora e na valorização da inovação como estratégia de desenvolvimento regional. “Esse reconhecimento demonstra o compromisso institucional em criar oportunidades para estudantes e servidores, ampliando competências e fortalecendo a relação entre academia e mercado”, destacou o diretor.

Além da conquista institucional, o evento também premiou a estudante Vitória Pereira de Oliveira, aluna do 6º período do curso de Bacharelado em Administração do campus Rio Branco. Vitória conquistou o 1º lugar na modalidade Estagiário Inovador (Média Empresa/Sistema S), com o projeto “Implementar uma sala de descanso no Sistema Fieac”, desenvolvido durante seu estágio no setor de Recursos Humanos, em parceria com a equipe da UNIPES e o IEL.

A conquista da estudante foi celebrada pela comunidade acadêmica, incluindo as turmas de Administração dos 2º, 4º, 6º e 8º períodos, mobilizadas pela coordenação do curso, sob a responsabilidade da profa. Pollyana Rufino. A coordenadora e o diretor do campus Rio Branco, prof. Cleiton Sampaio de Farias, acompanharam a cerimônia.

O Prêmio IEL de Talentos 2025 reuniu estagiários, instituições de ensino, empresas e parceiros em um momento de valorização da inovação, da educação e do futuro do trabalho. O evento também foi marcado pela troca de experiências e pelo fortalecimento de parcerias estratégicas entre a indústria e o meio acadêmico.

(Com informações e fotos da pró-reitoria de e Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação)