Ifac de Cruzeiro do Sul abre 175 vagas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio

O Instituto Federal do Acre (Ifac), Campus Cruzeiro do Sul, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2026 dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. A oportunidade é voltada para estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental e desejam cursar o Ensino Médio aliado a uma formação técnica profissional.

O edital nº 03/PROEN/IFAC, publicado em 19 de setembro, prevê 175 vagas distribuídas da seguinte forma:

• Técnico em Agropecuária – 70 vagas

• Técnico em Meio Ambiente – 70 vagas

• Técnico em Zootecnia – 35 vagas

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 22 de setembro e 31 de outubro de 2025, até às 17h (horário local), por meio do site selecoes.ifac.edu.br.

Como será a seleção

O processo seletivo terá apenas uma etapa, baseada no histórico escolar dos candidatos. Serão analisadas as notas ou conceitos de Língua Portuguesa e Matemática referentes ao 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental.

Inscrições

Para participar, o candidato deve acessar o site, realizar o cadastro no sistema do Ifac ou entrar com a conta gov.br, validar o e-mail e preencher corretamente todos os campos solicitados, incluindo as notas exigidas. Após a confirmação, é necessário finalizar o envio para garantir a inscrição.

Documentos e orientações

É indispensável que os interessados leiam atentamente o edital completo, disponível no link: Edital nº 03/PROEN/IFAC. No documento constam as regras sobre cursos, cotas e a divisão das vagas. Os formulários obrigatórios também devem ser baixados pela pasta pública disponível neste link.

Atendimento

Dúvidas ou dificuldades podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou presencialmente no Campus Cruzeiro do Sul, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Com essa oferta de 175 vagas, o IFAC reforça seu compromisso em ampliar o acesso à educação pública de qualidade, formando jovens preparados para os desafios acadêmicos e profissionais.