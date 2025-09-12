Ilha surge no Alasca após derretimento e recuo de geleira

Uma nova ilha surgiu no sudeste do Alasca após a Geleira Alsek se desprender de uma pequena montanha chamada Prow Knob. O fenômeno, registrado por imagens de satélite da Nasa entre julho e agosto, mostra como o degelo vem transformando a paisagem da região há décadas.

Localizada no Parque Nacional Glacier Bay, Prow Knob tem cerca de 5 quilômetros quadrados e era antes cercada pela geleira. Com o recuo constante de gelo, a massa de terra passou a ser envolvida pelas águas do Lago Alsek, que se expandiu progressivamente.

Leia também

Retrato das mudanças climáticas

Em comunicado, o glaciologista Mauri Pelto, do Nichols College (EUA), explicou que os dois braços da Geleira Alsek já recuaram mais de 5 quilômetros desde 1984.

Nesse mesmo período, o Lago Alsek cresceu de 45 para 75 quilômetros quadrados, acompanhando o derretimento do gelo. Os lagos vizinhos Harlequin e Grand Plateau também mais do que dobraram de tamanho ao longo dos anos.

Em 2025, o gelo se desprendeu de Prow Knob, completando sua transformação em uma ilha

A previsão inicial era de que a separação entre a geleira e a montanha Prow Knob acontecesse em 2020, mas o processo levou alguns anos a mais para se concretizar. Agora, o gelo perdeu o apoio que ainda tinha na montanha e se tornou mais instável e sujeito a desprendimentos.

O recuo das geleiras do Alasca é parte de um fenômeno global ligado ao aquecimento do planeta. Segundo registros, 2024 foi o ano mais quente desde o início das medições, e 2025 também já quebrou recordes mensais de temperatura.

A transformação de Prow Knob em ilha é, portanto, mais um retrato das rápidas modificações impulsionadas pelas mudanças climáticas.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!