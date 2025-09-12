Ilha surge no Alasca após derretimento e recuo de geleira

Escrito por Metrópoles
Uma nova ilha surgiu no sudeste do Alasca após a Geleira Alsek se desprender de uma pequena montanha chamada Prow Knob. O fenômeno, registrado por imagens de satélite da Nasa entre julho e agosto, mostra como o degelo vem transformando a paisagem da região há décadas.

Localizada no Parque Nacional Glacier Bay, Prow Knob tem cerca de 5 quilômetros quadrados e era antes cercada pela geleira. Com o recuo constante de gelo, a massa de terra passou a ser envolvida pelas águas do Lago Alsek, que se expandiu progressivamente.

Retrato das mudanças climáticas

Em comunicado, o glaciologista Mauri Pelto, do Nichols College (EUA), explicou que os dois braços da Geleira Alsek já recuaram mais de 5 quilômetros desde 1984.

Nesse mesmo período, o Lago Alsek cresceu de 45 para 75 quilômetros quadrados, acompanhando o derretimento do gelo. Os lagos vizinhos Harlequin e Grand Plateau também mais do que dobraram de tamanho ao longo dos anos.

Uma massa de terra que antes estava envolta no gelo da Geleira Alsek agora está cercada por água. MetrópolesEm 2025, o gelo se desprendeu de Prow Knob, completando sua transformação em uma ilha

A previsão inicial era de que a separação entre a geleira e a montanha Prow Knob acontecesse em 2020, mas o processo levou alguns anos a mais para se concretizar. Agora, o gelo perdeu o apoio que ainda tinha na montanha e se tornou mais instável e sujeito a desprendimentos.

O recuo das geleiras do Alasca é parte de um fenômeno global ligado ao aquecimento do planeta. Segundo registros, 2024 foi o ano mais quente desde o início das medições, e 2025 também já quebrou recordes mensais de temperatura.

A transformação de Prow Knob em ilha é, portanto, mais um retrato das rápidas modificações impulsionadas pelas mudanças climáticas.

