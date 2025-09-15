Ilhéus: DNA de preso por mortes não é encontrado em vítimas

Embora a polícia tenha apresentado um autor confesso, o assassinato brutal de três mulheres enquanto caminhavam na Praia dos Milionários, na cidade turística de Ilhéus, ainda é um quebra-cabeça difícil de montar. Uma das peças que não se encaixa é o fato de o DNA de Thierry Lima da Silva, de 23 anos, preso dias depois, não ter sido encontrado nos corpos das vítimas, tampouco nas três facas analisadas como prováveis armas do crime. O caso completa nesta segunda-feira (15/9) um mês e há outras incongruências nessa investigação ainda cercada de mistérios.

Por conta da complexidade do caso, as amostras de DNA são analisadas na sede do Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Salvador. Após o primeiro descartar que as vítimas foram estupradas e apontar ausência do material genético de quatro pessoas (três homens e uma mulher) tanto nas vítimas quanto no local das mortes, um novo exame — realizado depois do dia 25 de agosto, quando Thierry foi preso — teve o resultado divulgado na última quinta-feira (11/9). O laudo confirmou a mesma conclusão em relação a ele e a outros três suspeitos submetidos à análise.

