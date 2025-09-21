Imagens aéreas revelam desespero por comida em Gaza

Imagens registradas por drones mostram uma multidão de palestinos avançando em direção a caminhões de ajuda humanitária em Gaza. A cena, de caráter apocalíptico, evidencia o desespero da população diante da escassez de alimentos.

Segundo organizações internacionais, a situação no território chegou a níveis alarmantes, com relatos de fome generalizada após meses de bloqueio. A comunidade internacional tem manifestado preocupação crescente com o uso da escassez de insumos como instrumento de guerra, considerado crime contra a humanidade.

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais, onde usuários denunciaram a gravidade da crise e compararam as imagens a cenas de filmes de ficção. Grupos de direitos humanos reforçam o apelo por maior pressão global para garantir acesso imediato a comida, água e medicamentos para os civis em Gaza.

Veja o vídeo: