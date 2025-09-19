Imagens fortes: bebês são encontrados enterrados sob escombros na Faixa de Gaza

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o resgate de bebês e outras pessoas que ficaram enterrados sob escombros durante ataques aéreos na Faixa de Gaza. As imagens são fortes e emocionalmente impactantes, mostrando a atuação das equipes de emergência no atendimento imediato às vítimas.

Autoridades locais informam que o trabalho de resgate segue em andamento, com prioridade no socorro às crianças e civis feridos. Especialistas alertam para o conteúdo sensível e recomendam cautela ao assistir ao vídeo.

O registro é compartilhado como documentação do ocorrido, destacando a gravidade da situação e a atenção necessária em regiões afetadas por combates.

Veja o vídeo (a prévia do link está oculta devido a sensibilidade do conteúdo):