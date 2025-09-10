Imagens fortes: veja momento em que influencer trumpista é baleado

O influencer de extrema-direita Charlie Kirk, apoiador de Donald Trump, foi baleado no pescoço nesta quarta-feira (10/9), enquanto discursava no campus da Universidade Utah Valley. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o projétil atinge o aliado do presidente dos Estados Unidos. As imagens são fortes.

Charlie Kirk é chefe da Turning Point USA, principal organização conservadora juvenil dos Estados Unidos. Uma fonte do FBI em Utah confirmou que o escritório está ciente do incidente e enviou agentes para responder à cena. O atentado fez com que o evento fosse interrompido, e Kirk foi retirado do local pelos seguranças.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde de Kirk, mas as informações preliminares dizem que ele é crítico. “Todos nós devemos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. QUE DEUS O ABENÇOE!”, escreveu em sua conta no Truth Social.

Assista: