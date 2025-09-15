Imagens fortes: veja perseguição e ataque a tiros contra delegado assassinado

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o ex-delegado-geral da Polícia Civil paulista Ruy Ferraz Fontes foi brutalmente executado por criminosos em Praia Grande, litoral sul de São Paulo, no início da noite desta segunda-feira (15/9).

Na gravação, é possível ver o carro do delegado sendo perseguido em alta velocidade, depois que ele deixou a sede da Prefeitura de Praia Grande, onde trabalhava. Ele avança em um cruzamento e tomba o carro após bater contra um ônibus.

Leia também

O vídeo também flagra o momento em que três criminosos desembarcam do carr usado na perseguição com armas de alto calibre e atiram contra o carro de Ruy Ferraz. Em seguida, eles voltam para o veículo e fogem. A principal suspeita do crime recai sobre integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Veja o vídeo do atentado:

Quem era o ex-delegado Ruy Ferraz

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, morto por criminosos suspeitos de integrar PCC, em Praia Grande, atuou por 40 anos na Polícia Civil e era especialista na facção paulista. Ele foi jurado de morte por Marco William Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder máximo da facção, em 2019, após o criminoso ser transferido para o sistema penitenciário federal.

Ferraz possuía especialização em Administração Geral e Financeira em Órgãos Públicos e participou de cursos complementrares como o Curso Anti-Drogas e Anti-Terrorismo, realizado pelo Ministério do Interior e da Segurança Pública da Polícia Nacional da França, além de curso de Aperfeiçoamento sobre Repressão às Drogas, em Vancouver, pela Polícia Montada do Canadá, conforme informou a Prefeitura de Praia Grande.

Leia também

Ele iniciou a carreira como delegado de Polícia Titular da Delegacia de Polícia do Município de Taguaí, do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) 7.

Durante a vida profissional, foi delegado de Polícia Assistente da Equipe da Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), delegado de Polícia Titular da 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), delegado de Polícia Titular da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e comandou outras delegacias e divisões na Capital.

Ferraz também esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo e foi Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP), e foi professor Assistente de Criminologia e Direito Processual Penal da Universidade Anhanguera e atua também como Professor de Investigação Policial pela Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Ruy assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande em janeiro de 2023, permanecendo na gestão que se iniciou em 2025, até ser morto nesta segunda-feira.