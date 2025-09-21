Imagens mostram universitários obrigados a desafios com animais mortos na Bolívia

Imagens divulgadas nas redes sociais nesta semana expuseram práticas de humilhação contra novos alunos do curso de Medicina da Universidad Amazónica de Pando (UAP), na Bolívia, instituição que recebe grande número de brasileiros.

De acordo informações, a atividade, chamada de “batismo”, teria sido praticamente obrigatória, já que, segundo os relatos publicados, os professores ameaçaram reduzir pontos nas disciplinas de quem não participasse.

Nas filmagens, é possível ver estudantes passando por pedaços de animais mortos, chegando até a beijar cabeças de bois. Além disso, alguns tiveram que rastejar na lama, entrar em buracos e enfrentar desafios físicos considerados degradantes e perigosos.

A divulgação do material provocou debates sobre a responsabilidade da instituição e a necessidade de fiscalização sobre esse tipo de prática.

