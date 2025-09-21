Imagens mostram universitários obrigados a desafios com animais mortos na Bolívia

Publicações mostram calouros sendo forçados a participar de rituais com animais mortos, lama e provas físicas

Imagens divulgadas nas redes sociais nesta semana expuseram práticas de humilhação contra novos alunos do curso de Medicina da Universidad Amazónica de Pando (UAP), na Bolívia, instituição que recebe grande número de brasileiros.

Pedaços de animais mortos fizeram parte das práticas consideradas humilhantes durante a recepção dos novos estudantes/Foto cedida

De acordo informações, a atividade, chamada de “batismo”, teria sido praticamente obrigatória, já que, segundo os relatos publicados, os professores ameaçaram reduzir pontos nas disciplinas de quem não participasse.

Nas filmagens, é possível ver estudantes passando por pedaços de animais mortos, chegando até a beijar cabeças de bois. Além disso, alguns tiveram que rastejar na lama, entrar em buracos e enfrentar desafios físicos considerados degradantes e perigosos.

Cabeças de bois usadas no “batismo” de calouros de Medicina na Universidad Amazónica de Pando, na Bolívia/Foto cedida

A divulgação do material provocou debates sobre a responsabilidade da instituição e a necessidade de fiscalização sobre esse tipo de prática.

Veja o vídeo:

