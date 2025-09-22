IML pede exame toxicológico após morte de JP Mantovani em acidente

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo confirmou que a morte do apresentador e ex-Fazenda JP Mantovani, de 46 anos, foi causada por politraumatismo cranioencefálico, ou seja, múltiplas lesões graves que atingem o crânio e o cérebro.

Além do laudo inicial, o IML também solicitou um exame toxicológico para verificar a presença de álcool e drogas no sangue, medida considerada de rotina em acidentes desse tipo, segundo Luiz Bacci. A decisão ganhou ainda mais atenção porque, horas antes da tragédia, JP havia sido visto segurando uma cerveja.

JP Mantovani era modelo e apresentador. Ele participou da 8ª temporada do reality A Fazenda, da Record, em 2015, além do programa de casais Power Couple Brasil 5, em 2021. Neste ano, JP ainda esteve presente no Game dos 100, também da Record.

JP Mantovani

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani mostrou registros de moto horas antes de acidente; veja

JP Mantovani

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani e Lí Marttins

jP Mantovani

JP Mantovani e Lí Marttins

O acidente de JP Mantovani

JP Mantovani morreu, na madrugada deste domingo (21/9), após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Segundo informações preliminares, JP caiu de moto na altura da Ponte Roberto Rossi Zuccolo, no sentido norte, após bater em um caminhão de limpeza urbana que passava no local.

Horas antes do acidente fatal, JP Mantovani compartilhou vídeos e fotos de um encontro com motoqueiros na Company MotorCycles, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

O modelo e apresentador deixa a esposa, a ex-Rouge Lí Marttins, e uma filha, Antonella, de 7 anos.