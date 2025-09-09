Importância da transparência é foco de encontro de líderes em Brasília

Se em uma obra os alicerces mal firmados comprometem toda a estrutura, no setor público e privado não é diferente: sem integridade e transparência, qualquer conquista corre o risco de ruir. É com esse paralelo que o Senac-DF promove nos dias 16 e 17 de setembro, no Centro de Convenções Brasil 21, o II Encontro de Integridade e Transparência.

O evento reunirá autoridades de peso, como o ministro Vital do Rêgo, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), e o ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria-Geral da União (CGU). Também participam dirigentes do Sistema S, magistrados e especialistas em governança e compliance.

A abertura oficial será transmitida ao vivo pelo canal do Metrópoles no YouTube.

“A integridade e a transparência são pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável do país. O encontro será uma oportunidade para ampliar o diálogo e trocar experiências que ajudem a construir um ambiente institucional mais sólido e confiável.” José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio-DF

A fala reflete um consenso entre empresas e órgãos de controle: transparência é mais do que uma exigência legal, é a base da confiança entre Estado, mercado e sociedade.

“O Senac-DF tem o compromisso de formar profissionais não apenas capacitados tecnicamente, mas também conscientes de seu papel ético e social. Este evento nos conecta a líderes e instituições que estão construindo o futuro com base em valores sólidos.” Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF

A proposta, portanto, é alinhar práticas de compliance e governança com o papel formativo do Senac, responsável por preparar mão-de-obra para os setores de comércio, serviços e turismo.

Programação diversa e prática

Ao longo de dois dias, os painéis do encontro abordarão desde a otimização dos processos administrativos, passando por inovação tecnológica aplicada à integridade até melhores práticas regionais do Senac.

Haverá também um painel dedicado aos desafios e tendências do compliance, com a especialista Célia Negrão, autora de referência na área e chefe do departamento de Compliance e Riscos dos Correios.

Casos concretos de sucesso, como iniciativas do Senac no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Distrito Federal e Pernambuco serão apresentados em mesas de debate. O objetivo é compartilhar soluções aplicáveis que comprovem que boas práticas não ficam apenas no discurso e podem transformar a gestão em diferentes contextos.

“Formar os profissionais que transformam o comércio mostra o resultado prático e a atuação que gera valor. É uma assinatura poderosa que resume o benefício entregue pelo Senac ao setor.” Luiz Gustavo Vieira, coordenador do II Encontro de Integridade e Transparência

Em outras palavras: a integridade, quando aplicada de forma consistente, gera confiança, sustentabilidade e valor social.