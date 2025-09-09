imprensa-internacional-destaca-bandeira-dos-eua-em-atos-bolsonaristas

As manifestações realizadas no Brasil no domingo (7/8), tanto em defesa quanto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ganharam destaque na imprensa internacional na segunda (8/9). Os protestos ocorreram durante as celebrações do Dia da Independência e antecedem o aguardado veredicto do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o processo. O ex-chefe de Estado é acusado de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Segundo o canal suíço RTS, “dezenas de milhares de apoiadores de Jair Bolsonaro se manifestaram nas principais cidades brasileiras”. A emissora classificou o ato como uma “demonstração de força” antes da decisão judicial que pode definir o futuro político do ex-presidente.

No entanto, “na ausência do principal interessado, que se encontra em prisão domiciliar e proibido de utilizar as redes sociais, as manifestações não atraíram o público esperado”, aponta o jornal francês Le Monde. Segundo o vespertino, o protesto registrou um número de participantes “muito distante das grandes manifestações do passado, que mobilizavam centenas de milhares de apoiadores”.

O jornal norte-americano The New York Times destacou um clima de tensão crescente no país, embora ressalte que as manifestações deste domingo, em sua maioria, foram pacíficas. “À direita, manifestantes envoltos em bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos protestaram contra o processo criminal. À esquerda, houve pedidos pela prisão de Bolsonaro e críticas à tentativa do ex-presidente Donald Trump de protegê-lo”, resumiu o veículo.

A Euronews também abordou o embate entre os dois campos políticos. A emissora europeia lembrou que apoiadores do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foram às ruas neste domingo, com grandes concentrações em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília — cidades que também registraram atos pró-Bolsonaro. “A polícia organizou as manifestações em locais distintos e separados por vários quilômetros, evitando assim possíveis distúrbios”, aponta o canal europeu.

Bandeiras dos Estados Unidos

Um dos pontos que mais chamou atenção da imprensa estrangeira foi a presença de bandeiras dos Estados Unidos nos atos bolsonaristas. O jornal Diário de Notícias, de Portugal, publicou uma curta matéria com o título: “Bolsonaristas estendem bandeira gigante dos EUA em manifestação”.

O correspondente do jornal francês Le Monde também relatou a presença de uma enorme bandeira norte-americana hasteada pela multidão, “como forma de implorar pela ajuda do presidente americano, Donald Trump, que impôs 50% de tarifas alfandegárias aos produtos brasileiros para defender seu protegido”, explica o texto.

O New York Times acrescentou que Trump tem tentado pressionar autoridades brasileiras para que retirem as acusações contra Bolsonaro, mas sem sucesso. “Seus esforços, até agora, apenas fortaleceram o apoio ao presidente Lula”, conclui o jornal.

Perfil de Alexandre de Moraes

Enquanto isso, o jornal britânico The Guardian traz, também nesta segunda-feira, um extenso perfil do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O texto destaca o papel de Moraes na condução dos processos contra o Bolsonaro e descreve o ministro como “implacável” na defesa das instituições democráticas. “Hoje, muitos brasileiros de esquerda aclamam Moraes como o salvador da quinta maior democracia do mundo”, publica o diário.

No entanto, o texto pondera que o ministro também é alvo de críticas, já tendo sido acusado de autoritarismo. “Em uma ocasião, Moraes comparou manifestantes de esquerda a guerrilheiros”, lembra a matéria.

“Mas essa animosidade foi rapidamente esquecida. Depois que Bolsonaro assumiu o poder em janeiro de 2019, Moraes rapidamente se tornou um dos oponentes mais enérgicos e eficazes dos planos autoritários do político de extrema direita” no Brasil, explica o jornal The Guardian.

