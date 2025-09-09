Imprensa internacional repercute voto de Moraes no julgamento de Bolsonaro

A imprensa internacional repercutiu nesta terça-feira (9) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus no STF (Supremo Tribunal Federal) por envolvimento no plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022.

O The Washington Post destacou o voto do relator, ministro ministro do STF Alexandre de Moraes, pela condenação de Bolsonaro. “O ex-presidente Jair Bolsonaro deu um passo mais perto de conhecer seu destino”, publicou o jornal.

“O ministro Alexandre de Moraes, que supervisiona o caso e é considerado um inimigo pelos apoiadores de Bolsonaro, afirmou que o político de extrema direita que governou o Brasil entre 2019 e 2022 era o líder de uma conspiração golpista e de uma organização criminosa, e votou a favor de sua condenação”, acrescentou o periódico americano.

O El País descreveu Moraes como “famoso juiz” e pontuou que o relator afirmou que Bolsonaro “era o líder de uma organização criminosa” cujo propósito era restringir a atuação do Judiciário para “burlar o sistema de freios e contrapesos”.

O jornal também destacou que o veredito e a possível sentença de Jair Bolsonaro não serão proferidos por um juiz ou júri que entra no tribunal e simplesmente lê a decisão, “como em um filme de Hollywood”.

“Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil deliberam perante o público, ao contrário de praticamente todos os tribunais equivalentes ao redor do mundo”.

O argentino Clarín também evidenciou o voto de Moraes à favor da condenação do ex-presidente:

“O juiz Alexandre de Moraes, relator do julgamento contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o primeiro a votar no julgamento, considerou o líder de extrema direita culpado na terça-feira por tentar minar o regime democrático e estabelecer uma “ditadura”, após ser derrotado nas urnas pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva”.

O britânico The Guardian noticiou que Moraes afirmou que Jair Bolsonaro liderou uma “organização criminosa que buscava mergulhar o Brasil de volta à ditadura com uma tomada de poder assassina envolvendo assassinos das forças especiais e uma vasta campanha de desinformação”.

Ao mencionar uma “condenação inevitável”, o The Guardian destacou a possível pena para os crimes atribuídos a Bolsonaro.

“Se for considerado culpado de crimes como liderar uma organização criminosa armada, dar um golpe de Estado e tentar violentamente abolir a democracia brasileira, o ex-presidente pode ser condenado a até 43 anos de prisão”.