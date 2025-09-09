Imprensa internacional repercute voto de Moraes no julgamento de Bolsonaro

El País descreveu Moraes como "famoso juiz", enquanto o The Guardian mencionou "condenação inevitável"

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A imprensa internacional repercutiu nesta terça-feira (9) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus no STF (Supremo Tribunal Federal) por envolvimento no plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022.

Ao mencionar uma “condenação inevitável”, o The Guardian destacou a possível pena para os crimes atribuídos a Bolsonaro/Foto: Reprodução

The Washington Post destacou o voto do relator, ministro ministro do STF Alexandre de Moraes, pela condenação de Bolsonaro. “O ex-presidente Jair Bolsonaro deu um passo mais perto de conhecer seu destino”, publicou o jornal.

“O ministro Alexandre de Moraes, que supervisiona o caso e é considerado um inimigo pelos apoiadores de Bolsonaro, afirmou que o político de extrema direita que governou o Brasil entre 2019 e 2022 era o líder de uma conspiração golpista e de uma organização criminosa, e votou a favor de sua condenação”, acrescentou o periódico americano.

El País descreveu Moraes como “famoso juiz” e pontuou que o relator afirmou que Bolsonaro “era o líder de uma organização criminosa” cujo propósito era restringir a atuação do Judiciário para “burlar o sistema de freios e contrapesos”.

O jornal também destacou que o veredito e a possível sentença de Jair Bolsonaro não serão proferidos por um juiz ou júri que entra no tribunal e simplesmente lê a decisão, “como em um filme de Hollywood”.

“Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil deliberam perante o público, ao contrário de praticamente todos os tribunais equivalentes ao redor do mundo”. 

O argentino Clarín também evidenciou o voto de Moraes à favor da condenação do ex-presidente:

“O juiz Alexandre de Moraes, relator do julgamento contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o primeiro a votar no julgamento, considerou o líder de extrema direita culpado na terça-feira por tentar minar o regime democrático e estabelecer uma “ditadura”, após ser derrotado nas urnas pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva”.

britânico The Guardian noticiou que Moraes afirmou que Jair Bolsonaro liderou uma “organização criminosa que buscava mergulhar o Brasil de volta à ditadura com uma tomada de poder assassina envolvendo assassinos das forças especiais e uma vasta campanha de desinformação”.

Ao mencionar uma “condenação inevitável”, o The Guardian destacou a possível pena para os crimes atribuídos a Bolsonaro.

“Se for considerado culpado de crimes como liderar uma organização criminosa armada, dar um golpe de Estado e tentar violentamente abolir a democracia brasileira, o ex-presidente pode ser condenado a até 43 anos de prisão”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost