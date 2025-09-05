Improviso e espiritualidade marcarão show de Esperanza Spalding no DF

Esperanza Spalding é mais do que uma musicista virtuosa: ela enxerga a música como ferramenta de transformação. Para a artista norte-americana, o jazz não é um gênero elitista, mas uma forma de expressão popular, nascida como resposta à exclusão e ao racismo. Essa perspectiva se reflete na carreira multifacetada, marcada pela experimentação, pela mistura de estilos e pela abertura ao improviso.

Com apenas 20 anos, Spalding se tornou a professora mais jovem da história do Berklee College of Music, em Boston, e depois assumiu uma cadeira na Universidade de Harvard.

Paralelamente, construiu uma trajetória premiada, que inclui o Grammy de Artista Revelação em 2011, quando superou nomes como Justin Bieber e Drake. Hoje, soma cinco estatuetas e ocupa um lugar de destaque entre as vozes mais inventivas do jazz contemporâneo.

Ao longo dos últimos anos, desenvolveu projetos ousados, como “Songwrights Apothecary Lab” (2021), no qual trabalhou com neurocientistas e terapeutas para explorar o poder curativo da música. Nos concertos, improvisação é palavra-chave: cada apresentação ganha contornos únicos, moldados pela energia do público e do lugar.

É nesse espírito que Esperanza Spalding abre a segunda edição do Festival Estilo Brasil, no dia 21 de setembro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF).

Prepare-se para shows únicos

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.

Leia também

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

Programação:

Esperanza Spalding

21 de setembro

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Data: a partir de 21 de setembro de 2025

Ingressos: Bilheteria Digital