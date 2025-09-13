Incêndio atinge apartamento no 9º andar de prédio em Águas Claras

Um apartamento no nono andar do Residencial Riviera, em Águas Claras, pegou fogo na madrugada deste sábado (13/9). Ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a ocorrência com seis viaturas. Quando as equipes chegaram ao local, visualizaram chamas e fumaça saindo da janela do apartamento, localizado no 9º andar de uma edificação de 17 andares.
Veja imagens da ocorrência:
De acordo com o CBMDF, o incêndio se concentrava na cozinha do imóvel e foi extinto antes de se propagar para outros cômodos.
Após a realização da ventilação tática para eliminar a fumaça, os bombeiros procederam o rescaldo, resfriando pontos ainda aquecidos no intuito de eliminar qualquer chance de reignição.
Os bombeiros não informaram as causas do incêndio.