Incêndio atinge apartamento no 9º andar de prédio em Águas Claras

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
incendio-atinge-apartamento-no-9o-andar-de-predio-em-aguas-claras

Um apartamento no nono andar do Residencial Riviera, em Águas Claras, pegou fogo na madrugada deste sábado (13/9). Ninguém ficou ferido.

Leia também

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a ocorrência com seis viaturas. Quando as equipes chegaram ao local, visualizaram chamas e fumaça saindo da janela do apartamento, localizado no 9º andar de uma edificação de 17 andares.

Veja imagens da ocorrência:

3 imagensFechar modal.1 de 3

Divulgação/CBMDF2 de 3

Divulgação/CBMDF3 de 3

Divulgação/CBMDF

De acordo com o CBMDF, o incêndio se concentrava na cozinha do imóvel e foi extinto antes de se  propagar para outros cômodos.

Após a realização da ventilação tática para eliminar a fumaça, os bombeiros procederam o rescaldo, resfriando pontos ainda aquecidos no intuito de eliminar qualquer chance de reignição.

Os bombeiros não informaram as causas do incêndio.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost