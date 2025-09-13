Incêndio atinge área da Reserva da Marinha no Distrito Federal

Escrito por Metrópoles
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação dentro da Reserva da Marinha, no Distrito Federal, neste sábado (13/9). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) precisou utilizar 12 viaturas, 120 militares e duas aeronaves para combater as chamas.

Os militares foram acionados por volta das 13h30. Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com um “fogo intenso que consumia a vegetação da região”.

As duas aeronaves, um helicóptero e a aeronave Nimbus realizaram lançamentos de água sobre os focos de fogo. Drones foram utilizados para o reconhecimento aéreo da área atingida.

As equipes em solo atuaram com sopradores e bombas costais no combate direto às chamas.

Apesar da proporção, não houve nenhuma vítima. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.

