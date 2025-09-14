Incêndio atinge depósito da Superintendência de Trânsito de Formosa

Um incêndio, na noite desse sábado (13/9), atingiu pelo menos 30 veículos que estavam no pátio da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) de Formosa (GO).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMGO), o local abrigava mais de 350 veículos e o fogo iniciou em dois automóveis.

As chamas rapidamente se alastraram para outros nove veículos, que ficaram totalmente destruídos — foram quatro carros e sete motos totalmente carbonizados.

No total, cerca de 30 veículos foram atingidos e outros 320 foram preservados. Segundo a Prefeitura de Formosa, eles seriam parte de um leilão de veículos apreendidos que vai ocorrer na cidade. As visitações começam a partir desta segunda-feira (15/9).

O incêndio ocorreu na noite desse sábado (13/9)

Cerca de 30 veículos foram atingidos

11 deles foram destruídos totalmente

Outros 320 foram preservados

Inicialmente, informações preliminares da Guarda Municipal deram conta que as causas do incêndio poderiam estar ligadas a curto-circuito ou ação criminosa e que o caso foi encaminhado às autoridades competentes para investigação.

O Metrópoles apurou, no entanto, que a hipótese de fenômeno natural e curto-circuito foram descartadas pela Polícia Civil (PCGO) e que a causa mais provável é ação humana.