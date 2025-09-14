Incêndio atinge fábrica da Nestlé no interior de SP. Vídeo

Escrito por Metrópoles
incendio-atinge-fabrica-da-nestle-no-interior-de-sp.-video

Um incêndio atingiu na tarde deste domingo (14/9) uma fábrica da Nestlé localizada na cidade de Araras, no interior paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 16h para conter as chamas.

O fogo atingiu uma estrutura de madeira da fábrica e levantou uma nuvem de fumaça preta na avenida. A cena foi filmada por moradores e divulgada nas redes sociais.

Veja vídeo abaixo:

Ainda segundo os Bombeiros, o fogo já foi contido e a ocorrência foi encerrada. Ao todo, cinco viaturas foram empenhadas para combater o fogo. Não há informação de vítimas.

