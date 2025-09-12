Incêndio atinge fábrica de produtos químicos em Goiânia

Na manhã desta sexta-feira (12/9), um incêndio atingiu uma fábrica de produtos químicos em Goiânia, às margens da rodovia GO-070, no Setor de Chácara Recreio São Joaquim. O Corpo de Bombeiros de Goiás informou que o incêndio foi comunicado por volta das 8h30. De acordo com a empresa, não houve mortes e 2 funcionários sofreram intoxicação leve pela fumaça.

Juntamente com funcionários, os bombeiros constataram que o fogo atingiu materiais de lenha e madeira, utilizados na caldeira da empresa, destinados ao processo de ressecagem de sais empregados na produção de suplementos alimentares de origem animal. A atuação da equipe conteve as chamas, evitando que o incêndio se alastrasse e atingisse o depósito de produtos químicos, que continha líquidos inflamáveis. Nenhum maquinário foi atingido, o fogo foi controlado e a situação encontra-se estável.

A empresa Rayquímica publicou uma nota sobre o caso em suas redes sociais informando sobre o incêndio e dizendo que a causa está em apuração. “Agradecemos imensamente todas as mensagens de solidariedade e preocupação.”

O fundador da empresa, Thiago Lopes Damasceno, se pronunciou em seu Instagram: “Graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima e todos os atendimentos foram de grau leve. Essa era nossa maior preocupação. O fogo se concentrou no almoxarifado, onde ficam armazenados EPIs e uniformes. A fábrica foi 100% preservada.”, escreveu.