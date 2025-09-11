Incêndio atinge galpão na capital paulista

Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta quinta-feira (11), um galpão no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 11h40 para atender a ocorrência, e não há registro de vítimas até o momento.

No galpão, de cerca de 17 mil metros quadrados, na rua Campos Vergueiro, funciona uma empresa de aviamentos, segundo informaram os bombeiros. com cerca de 17 mil metros quadrados, na rua Campos Vergueiro.

Dezesseis viaturas e 45 agentes foram enviadas para o local.

O incêndio causou uma extensa cortina de fumaça, que pôde ser vista de vários locais da cidade.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O bairro onde aconteceu o acidente conta com muitas residências e uma escola, o que causou preocupação nos moradores.

A escola teve as aulas suspensas. Agora será iniciada a perícia para descobrir as causas do incêndio.