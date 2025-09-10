Incêndio atinge lojas comerciais no centro de Goiânia nesta 4ª feira

Goiânia – Um incêndio atinge, na manhã desta quarta-feira (10/9), dos comércios do centro da capital goiana. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma loja de colchões, na Avenida Anhanguera, próximo à Avenida Goiás, e se espalhou para outra de bolsas, que fica ao lado.

De acordo com a corporação, os bombeiros foram acionados às 4h34 para combater as chamas. As equipes permanecem no local realizando o combate e o rescaldo, com apoio da Polícia Militar no isolamento da área e controle do tráfego. Até o momento, não há registro de vítimas.

A Avenida Anhanguera está parcialmente interditada, no trecho entre a Avenida Goiás e a Rua 6.

