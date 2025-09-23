Incêndio de grandes proporções atinge área de mata perto do Elevado da AABB

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata localizada nas proximidades do Elevado da AABB, em Rio Branco, na tarde desta terça-feira (23). As chamas se alastraram rapidamente e tomaram parte da vegetação, deixando a avenida Ceará completamente encoberta pela fumaça.

Motoristas e pedestres que passavam pelo local registraram dificuldade de visibilidade e tiveram que redobrar a atenção. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipes para conter o fogo, que se espalhava em direção à área urbana.

O trabalho de combate exigiu o uso de caminhões de água e brigadistas em solo, para evitar que o incêndio atingisse imóveis próximos e se tornasse ainda mais grave.

As equipes permanecem no local realizando o rescaldo.

A fumaça intensa também gerou preocupação de moradores da região, que relataram desconforto respiratório e receio de que as chamas alcançassem casas próximas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.