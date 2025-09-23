23/09/2025
Incêndio de grandes proporções atinge área de mata perto do Elevado da AABB

As chamas se alastraram rapidamente e tomaram parte da vegetação, deixando a avenida Ceará completamente encoberta pela fumaça

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata localizada nas proximidades do Elevado da AABB, em Rio Branco, na tarde desta terça-feira (23). As chamas se alastraram rapidamente e tomaram parte da vegetação, deixando a avenida Ceará completamente encoberta pela fumaça.

Caso acontece na região da AABB/Foto: Reprodução

Motoristas e pedestres que passavam pelo local registraram dificuldade de visibilidade e tiveram que redobrar a atenção. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipes para conter o fogo, que se espalhava em direção à área urbana.

O trabalho de combate exigiu o uso de caminhões de água e brigadistas em solo, para evitar que o incêndio atingisse imóveis próximos e se tornasse ainda mais grave.

As equipes permanecem no local realizando o rescaldo.

A fumaça intensa também gerou preocupação de moradores da região, que relataram desconforto respiratório e receio de que as chamas alcançassem casas próximas. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

