Incêndio destrói residência em Cruzeiro do Sul; bombeiros são acionados com urgência

Na manhã desta quinta-feira, 18, um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência de madeira no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul, nas proximidades da Ponte da União.

As causas do fogo ainda são desconhecidas. Moradores relataram que as chamas se espalharam rapidamente pela estrutura da casa, exigindo a intervenção imediata do Corpo de Bombeiros.

A guarnição foi acionada e chegou ao local em poucos minutos, conseguindo controlar o incêndio e impedir que ele atingisse outras residências próximas. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias que levaram ao início das chamas. Enquanto isso, vizinhos se mobilizam para prestar apoio à família atingida.