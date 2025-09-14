Incêndio florestal volta a atingir o Lago Oeste pelo 2º dia consecutivo

Um incêndio florestal, que começou por volta das 8h desse sábado (13/9) e se intensificou em outra área durante a madrugada deste domingo (14/9), devastou grande parte da vegetação de Cerrado na região do Lago Oeste.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atende a ocorrência com quatro viaturas de combate ao fogo.
Veja imagens do trabalho dos bombeiros:
Quando chegaram ao local, as equipes se depararam com vários focos de incêndios que consumiam a vegetação da região.
De imediato, as guarnições começaram o combate às chamas. O fogo atingiu grande parte da vegetação de Cerrado, deixando um rastro de destruição.
As equipes seguem empenhadas na extinção completa das chamas neste domingo. Os militares também trabalharam na extinção de focos de incêndios que estavam próximos às residências.
Até o momento, a área total queimada não pôde ser estimada.
Ocorrências
Somente nesse sábado, segundo balanço parcial, o CBMDF registrou 43 ocorrências de incêndio em vegetação na capital federal.
Os registros totalizam 837,42 hectares de mata queimados.
Os bombeiros reforçam a importância da prevenção contra incêndios.
Confira as dicas dos bombeiros
- Não queime lixo, folhas secas ou restos de poda.
- Evite o uso do fogo para limpeza de terrenos.
- Não descarte bitucas de cigarro acesas em áreas com vegetação seca ou às margens de estradas.
- Se estiver acampando, só faça fogueiras em locais permitidos e sempre apague totalmente antes de sair.
- Em propriedades rurais, mantenha aceiros (faixas sem vegetação) ao redor de plantações, pastos e construções.
- Evite o acúmulo de vegetação seca próximo a casas, postes, cercas e estradas.
- Converse com familiares, vizinhos e funcionários sobre os riscos e formas de prevenção.
- Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.