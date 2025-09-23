Incêndio se espalha rapidamente e destrói residência no interior do Acre; ASSISTA

Uma residência foi tomada pelo fogo em um incêndio no bairro Vitória, em Sena Madureira, na manhã desta terça-feira (23). Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros assim que perceberam as chamas se espalhando pela casa.

Segundo informações preliminares, não houve vítimas, mas o fogo causou danos significativos à estrutura do imóvel e destruiu móveis e eletrodomésticos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Equipes da Defesa Civil também foram notificadas para acompanhar a situação e garantir a segurança da comunidade.

