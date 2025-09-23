23/09/2025
Universo POP
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia
Horóscopo do dia: veja as previsões de Oscar Quiroga para esta terça-feira
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes

Incêndio se espalha rapidamente e destrói residência no interior do Acre; ASSISTA

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros ao perceberem as chamas se espalhando pelo imóvel

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma residência foi tomada pelo fogo em um incêndio no bairro Vitória, em Sena Madureira, na manhã desta terça-feira (23). Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros assim que perceberam as chamas se espalhando pela casa.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros ao perceberem as chamas se espalhando pelo imóvel/Foto: Reprodução

Segundo informações preliminares, não houve vítimas, mas o fogo causou danos significativos à estrutura do imóvel e destruiu móveis e eletrodomésticos. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Ação dos bombeiros no bairro Vitória/Foto: Reprodução

 Equipes da Defesa Civil também foram notificadas para acompanhar a situação e garantir a segurança da comunidade.

VEJA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost