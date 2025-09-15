Incra promove evento com mutirão da cidadania para mil famílias no interior do Acre

Cerca de mil famílias de agricultores familiares, assentados, extrativistas, ribeirinhos e populações tradicionais foram atendidas durante o Mutirão do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDTR), realizado no município de Manoel Urbano entre os dias 10 e 12/9/2025. A ação contabilizou aproximadamente três mil atendimentos, com destaque para a liberação de R$1,3 milhão em crédito do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e a celebração de um casamento coletivo com 50 casais.

O mutirão ocorreu na Escola Nazira Anute de Lima, promovido pelo Incra no Acre, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), além do apoio de órgãos federais, estaduais, municipais e movimentos sociais.

Entre os principais resultados, 163 famílias foram contempladas com Crédito Instalação nas modalidades Apoio Inicial e Fomento Mulher. Também foram emitidos 70 Contratos de Concessão de Uso (CCUs) e entregues títulos definitivos de propriedade para 40 famílias. Outras 100 famílias tiveram seus cadastros atualizados como beneficiárias da reforma agrária, o que possibilita acesso a crédito e documentos, e outras 100 deram entrada em processos de regularização fundiária em glebas públicas federais.

Órgãos parceiros ampliaram o alcance dos serviços, com a emissão de 250 carteiras de identidade, atendimento médico e odontológico para cerca de 150 famílias, emissão de mais de mil documentos (entre CPFs e certidões diversas) e apoio ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Programa de Regularização Ambiental (PRA) para 100 famílias.

O superintendente do Incra/AC, Márcio Alécio, destacou a importância da iniciativa. “O Crédito Instalação é um passo fundamental para fortalecer a produção, gerar renda e garantir mais dignidade às famílias dos assentamentos em Manoel Urbano. Cada crédito representa o esforço do Governo Federal e da equipe do Incra em contemplar quem trabalha e sonha com uma vida melhor no campo”, afirmou.

Além do Incra, MDA e TJ/AC, também participaram da ação instituições como Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público do Acre, Prefeitura de Manoel Urbano, Defensoria Pública, Polícia Civil, Instituto de Identificação do Acre, Secretaria de Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, Fetacre, CUT/AC, Cartório local, Oca e o Governo do Estado do Acre.