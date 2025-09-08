08/09/2025
Universo POP
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela

Indicado pelo União, ministro das Comunicações quer ficar no cargo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
indicado-pelo-uniao,-ministro-das-comunicacoes-quer-ficar-no-cargo

Indicado pelo União Brasil para o Ministério das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho não pretende deixar o cargo após o anúncio da saída do partido do governo Lula. Siqueira assumiu o posto em abril, com a saída de Juscelino Filho, a partir de uma indicação técnica do União.

Na terça-feira (2/9), o PP e o União Brasil oficializaram sua saída do governo e exigiram o pedido de exoneração de todos os filiados que ocupam cargos no Executivo. Pelo União, a medida atinge Celso Sabino (Turismo) e Waldez Góes (Integração). Como não é filiado ao partido, Siqueira decidiu permanecer no comando das Comunicações.

3 imagensWaldez Góes também terá que deixar a IntegraçãoFrederico Siqueira, ministro indicado pelo União, não pretende deixar o governo LulaFechar modal.1 de 3

Celso Sabino terá que deixar o governo Lula após decisão do União

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo2 de 3

Waldez Góes também terá que deixar a Integração

Agência Brasil3 de 3

Frederico Siqueira, ministro indicado pelo União, não pretende deixar o governo Lula

Reprodução / YouTube

O clima no ministério é de tranquilidade. Na quarta-feira (3/9), um dia após o anúncio da federação PP-União, Siqueira almoçou com Lula, Sabino, Góes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

No encontro com o presidente, sem intenção de deixar o cargo, o ministro se comprometeu a acelerar a entrega de projetos incluídos no Novo PAC, como a expansão do 5G e os programas Escolas Conectadas e Infovias.

Leia também

Antes de assumir o Ministério das Comunicações, Frederico Siqueira atuou por 20 anos no setor privado e ocupava o cargo de presidente da Telebrás desde 2023.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.