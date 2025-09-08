Indicado pelo União, ministro das Comunicações quer ficar no cargo

Indicado pelo União Brasil para o Ministério das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho não pretende deixar o cargo após o anúncio da saída do partido do governo Lula. Siqueira assumiu o posto em abril, com a saída de Juscelino Filho, a partir de uma indicação técnica do União.

Na terça-feira (2/9), o PP e o União Brasil oficializaram sua saída do governo e exigiram o pedido de exoneração de todos os filiados que ocupam cargos no Executivo. Pelo União, a medida atinge Celso Sabino (Turismo) e Waldez Góes (Integração). Como não é filiado ao partido, Siqueira decidiu permanecer no comando das Comunicações.

Celso Sabino terá que deixar o governo Lula após decisão do União

Waldez Góes também terá que deixar a Integração

Frederico Siqueira, ministro indicado pelo União, não pretende deixar o governo Lula

O clima no ministério é de tranquilidade. Na quarta-feira (3/9), um dia após o anúncio da federação PP-União, Siqueira almoçou com Lula, Sabino, Góes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

No encontro com o presidente, sem intenção de deixar o cargo, o ministro se comprometeu a acelerar a entrega de projetos incluídos no Novo PAC, como a expansão do 5G e os programas Escolas Conectadas e Infovias.

Antes de assumir o Ministério das Comunicações, Frederico Siqueira atuou por 20 anos no setor privado e ocupava o cargo de presidente da Telebrás desde 2023.