Inédito: Lobo-guará, espécie quase ameaçada de extinção, é flagrado no interior do Acre; ASSISTA

O lobo guará foi avistado em um seringal na cidade de Sena Madureira

Um lobo-guará foi avistado na última terça-feira (23) no Seringal Baturité, em Sena Madureira, interior do Acre. O registro foi feito por um morador e representa um fato inédito na localidade, chamando a atenção para a presença da espécie na região.

O animal é natural do cerrado/Foto: Reprodução

Segundo o relato, o animal foi visto dentro da área do seringal. Conhecido também como lobo-de-crina ou aguará, o lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul e se distingue pelas longas patas, pelagem alaranjada-avermelhada e orelhas grandes.

Especialistas destacam que registros como este são importantes para a conservação da biodiversidade, mas também servem de alerta. A espécie enfrenta ameaças relacionadas à destruição do habitat, caça, atropelamentos em rodovias e transmissão de doenças por contato com animais domésticos.

De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o lobo-guará está classificado como “quase ameaçado” de extinção na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas.

VEJA O MOMENTO:

