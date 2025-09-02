Inflação em São Paulo desacelera em agosto, mostra índice da Fipe

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, fechou o mês de agosto em 0,04%, segundo dados divulgados nesta terça-feira (2/9) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O que aconteceu

O resultado do mês passado vem depois de a inflação na capital paulista registrar 0,28% em julho.

O indicador veio em linha com as estimativas de analistas do mercado, que variavam entre queda de 0,05% e alta de 0,16%. A mediana das projeções indicava alta de 0,11%.

Nos primeiros oito meses de 2025, a inflação na cidade de São Paulo foi de 2,35%. No período de 12 meses até agosto, o índice ficou em 4,92%.

Por segmentos

Em agosto deste ano, dois dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força em relação ao mês anterior e outras duas categorias passaram a registrar deflação.

Em linhas gerais, chama-se de deflação a queda média de preços de produtos e serviços, que ocorre de forma contínua. Trata-se de uma “inflação negativa” – ou seja, abaixo de zero.

Veja os resultados de cada segmento: