Inflação em São Paulo desacelera em agosto, mostra índice da Fipe

Escrito por Metrópoles
inflacao-em-sao-paulo-desacelera-em-agosto,-mostra-indice-da-fipe

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, fechou o mês de agosto em 0,04%, segundo dados divulgados nesta terça-feira (2/9) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O que aconteceu

  • O resultado do mês passado vem depois de a inflação na capital paulista registrar 0,28% em julho.
  • O indicador veio em linha com as estimativas de analistas do mercado, que variavam entre queda de 0,05% e alta de 0,16%. A mediana das projeções indicava alta de 0,11%.
  • Nos primeiros oito meses de 2025, a inflação na cidade de São Paulo foi de 2,35%. No período de 12 meses até agosto, o índice ficou em 4,92%.

Por segmentos

Em agosto deste ano, dois dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força em relação ao mês anterior e outras duas categorias passaram a registrar deflação.

Em linhas gerais, chama-se de deflação a queda média de preços de produtos e serviços, que ocorre de forma contínua. Trata-se de uma “inflação negativa” – ou seja, abaixo de zero.

Veja os resultados de cada segmento:

  • Habitação (de 0,58% para 0,18%).
  • Transportes (de 0,82% para -0,97%).
  • Vestuário (de 0,04% para -0,06%).
  • Educação (de 0,36% para 0,01%).
  • Alimentação (de -0,48% para -0,11%).
  • Despesas Pessoais (de 0,33% para 0,68%).
  • Saúde (de 0,7% para 1,06%).
ContilNet Notícias

