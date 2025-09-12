Influencer diz que foi “avisada” sobre Lucas Souza após término

A influenciadora Suzi Sassaki anunciou nas redes sociais, nessa sexta-feira (12/9), o término do relacionamento com o ex-Fazenda Lucas Souza.

Em seu pronunciamento, Sassaki afirmou que a decisão não foi fácil e fez suspense ao mencionar, de forma enigmática, que já havia sido “avisada” sobre Lucas Souza.

O pronunciamento de Suzi Sassaki

“Em respeito aos fãs do Lucas que me acompanham aqui, venho comunicar que não seguiremos mais como um casal. Seguimos cada um seu caminho, essa decisão não foi fácil pra mim (não está sendo), mas foi feita com carinho, respeito e consciência do que é melhor para cada um.”, começou dizendo a influencer.

E seguiu: “Obrigada pela compreensão de todos. (E antes de me atacarem dizendo que fui avisada, eu gostaria de dizer que eu precisava tentar e ver com meus próprios olhos) Gratidão.”

Antes mesmo do post que confirmou o término, Suzi já havia compartilhado uma reflexão misteriosa: “Não carregue consigo um doente que não quer ser curado, pois ele acabará adoecendo você.”

Relembre

O namoro havia sido oficializado por Lucas Souza no dia 12 de agosto deste ano, em publicação feita no Instagram. Nas fotos compartilhadas pelo casal, eles aparecem demonstrando carinho, com Suzi sentada no colo do ex-militar.

“Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração”, escreveu Lucas na legenda da postagem.

Lucas Souza, que já revelou ser bissexual, foi casado por dez meses com a cantora Jojo Todynho e também teve um relacionamento com Jaquelline Grohalski.