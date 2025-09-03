Influencer se pronuncia após ser acusado de capacitismo contra Tokinho

O influenciador Alexsander José, também conhecido como Moskitão, se defendeu nas redes sociais após ser acusado de assédio e capacitismo contra o também influenciador Tokinho. Na terça-feira (2/9), Tokinho compartilhou nas redes sociais que denunciou o Moskitão por assédio sexual, discriminação e uso indevido de imagem.

Tudo começou após uma interação entre os dois durante uma transmissão ao vivo realizada no dia 29 de agosto. Na ocasião, o criador de conteúdo teria dito que sente atração física por pessoas deficientes e que queria dar um beijo em Tokinho, além de ter feito comentários inapropriados sobre a aparência dele.

Ao falar sobre a situação, Moskitão pontuou que se tratava de uma piada mas admitiu que passou dos limites e pediu desculpas. “Meu nome é Alexsander, mas faço vídeos de humor com o personagem Moskitão, onde esse personagem zoa todo mundo e é isso. Eu fui na intenção de piada e reconheço que passei do ponto”, pontuou.

O criador de conteúdo se justificou dizendo que estava “loucão” e que a intenção dele era fazer uma piada.

“Normalmente meus vídeos são gravados e, quando é gravado, a pessoa pode pedir pra gente tirar, a gente já apaga. Mas ali estava ao vivo. Eu estava loucão e falei ‘deixa eu entrevistar alguém’. Já conhecia Tokinho, que conhecia do Pânico, sou fã do Pânico. Se foi ruim e perdi a mão, foi uma piada. Minha intenção foi a piada”, complementou.

Entenda o caso

Tokinho usou as redes sociais para denunciar um influencer que o abordou em um evento em Pinheiros, em São Paulo. Tokinho, que tem nanismo, diz que foi alvo de assédio sexual, discriminação e uso indevido da imagem dele.

Por meio de uma nota, a equipe de Tokinho denunciou a situação. “Tokinho, foi alvo de discriminação, assédio sexual e exposição indevida de sua imagem sem consentimento, durante evento realizado na Arena Pinheiros, em São Paulo”, inicia o texto.

Em vídeo publicado no Instagram, Tokinho mostra um trecho do que aconteceu no evento. O homem diz: “Eu vou te abusar. […] Eu tenho fetiche com deficiente”.

