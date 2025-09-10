influenciador-de-direita-morto-nos-eua-fez-palestra-para-bolsonaro

O influenciador de direita Charlie Kirk, morto com um tiro de fuzil durante um evento na Universidade Utah Valley, em Utah, nesta quarta-feira (10/9), palestrou para o ex-presidente Jair Bolsonaro em Miami, nos Estados Unidos, em 2023.
O encontro, intitulado “Power of the People” (Poder do Povo, em tradução livre), foi promovido pelo Turning Point USA, organização estudantil de direita fundada por Kirk em 2012.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Charlie Kirk foi morto nesta quarta-feirea com um tiro de fuzil durante palestra e Utah
Reprodução / Campanha Donald Trump 2 de 3
Jair Bolsonaro está sendo julgado pelo STF por tentativa de golpe de Estado
Hugo Barreto/Metrópoles3 de 3
Bolsonaro e Charlie Kirk Se encontraram em evento em Miami em janeiro de 2023
Getty Images Via AFP
A palestra foi o primeiro evento público de que Bolsonaro participou nos EUA após sua derrota para Lula nas eleições presidenciais e sua viagem para Orlando, na Flórida, em 30 de dezembro de 2022. Na abertura, Charlie Kirk destacou a presença do ex-presidente:
“O Brasil se tornou um campo de batalha-chave na luta global entre o poder popular e a tirania de uma máquina corrupta globalista. O Turning Point USA está honrado em receber o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira para seu primeiro evento público após as recentes eleições brasileiras”, declarou Kirk, em 2023.
Leia também
-
Freixo contesta Fux: “Se tentativa virasse golpe, não ia sobrar STF”
-
Conselheiro de Trump elogia voto de Fux e defende Bolsonaro
-
Nikolas reage à ação do PT que pede bloqueio de suas redes sociais
-
“Caça às bruxas”: Fux repete Trump ao votar para anular julgamento
Kirk foi baleado no pescoço com um tiro de fuzil disparado nesta quarta-feira, a cerca de 200 metros do local onde fazia uma palestra para estudantes universitários de Utah. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.