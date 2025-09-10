10/09/2025
Influenciador de direita morto nos EUA fez palestra para Bolsonaro

Escrito por Metrópoles
O influenciador de direita Charlie Kirk, morto com um tiro de fuzil durante um evento na Universidade Utah Valley, em Utah, nesta quarta-feira (10/9), palestrou para o ex-presidente Jair Bolsonaro em Miami, nos Estados Unidos, em 2023.

O encontro, intitulado “Power of the People” (Poder do Povo, em tradução livre), foi promovido pelo Turning Point USA, organização estudantil de direita fundada por Kirk em 2012.

A palestra foi o primeiro evento público de que Bolsonaro participou nos EUA após sua derrota para Lula nas eleições presidenciais e sua viagem para Orlando, na Flórida, em 30 de dezembro de 2022. Na abertura, Charlie Kirk destacou a presença do ex-presidente:

“O Brasil se tornou um campo de batalha-chave na luta global entre o poder popular e a tirania de uma máquina corrupta globalista. O Turning Point USA está honrado em receber o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira para seu primeiro evento público após as recentes eleições brasileiras”, declarou Kirk, em 2023.

Kirk foi baleado no pescoço com um tiro de fuzil disparado nesta quarta-feira, a cerca de 200 metros do local onde fazia uma palestra para estudantes universitários de Utah. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

