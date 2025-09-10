influenciador-de-direita-morto-nos-eua-fez-palestra-para-bolsonaro

O influenciador de direita Charlie Kirk, morto com um tiro de fuzil durante um evento na Universidade Utah Valley, em Utah, nesta quarta-feira (10/9), palestrou para o ex-presidente Jair Bolsonaro em Miami, nos Estados Unidos, em 2023.

O encontro, intitulado “Power of the People” (Poder do Povo, em tradução livre), foi promovido pelo Turning Point USA, organização estudantil de direita fundada por Kirk em 2012.

Charlie Kirk foi morto nesta quarta-feirea com um tiro de fuzil durante palestra e Utah

Jair Bolsonaro está sendo julgado pelo STF por tentativa de golpe de Estado

Bolsonaro e Charlie Kirk Se encontraram em evento em Miami em janeiro de 2023

A palestra foi o primeiro evento público de que Bolsonaro participou nos EUA após sua derrota para Lula nas eleições presidenciais e sua viagem para Orlando, na Flórida, em 30 de dezembro de 2022. Na abertura, Charlie Kirk destacou a presença do ex-presidente:

“O Brasil se tornou um campo de batalha-chave na luta global entre o poder popular e a tirania de uma máquina corrupta globalista. O Turning Point USA está honrado em receber o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira para seu primeiro evento público após as recentes eleições brasileiras”, declarou Kirk, em 2023.

Kirk foi baleado no pescoço com um tiro de fuzil disparado nesta quarta-feira, a cerca de 200 metros do local onde fazia uma palestra para estudantes universitários de Utah. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.