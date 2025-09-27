27/09/2025
Influenciador é acusado de agredir namorado na Europa: “Eu tô destruído”

A polêmica entre os dois influenciadores tomou conta das redes sociais na última sexta-feira (26/9). O criador de conteúdo Luan Alencar alegou ter sofrido agressões físicas durante uma viagem à Paris, por parte do seu namorado, Caio Cerqueira.

Segundo o relato da mãe da vítima, Helida Alencar, em uma live, a discussão teve início depois que Luan flagrou Caio o traindo em um banheiro da festa que eles estavam. “Se ele não queria estar com Luan mais, ele que simplesmente falasse que não dá mais”, disse a mãe do rapaz.

Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram / X
De acordo com as imagens, Luan ficou ferido após ser alvo de socos, chutes e empurrões. Ele chegou a desmaiar depois das agressões.

Em um vídeo, Luan afirmou: “Eu tô destruído, eu não aguento andar direito”. A viagem à Europa incluía outros famosos, como Lucas Guimarães e Hariany, com registros do grupo na Grécia.

Nota de esclarecimento

Após as acusações, Caio Cerqueira se pronunciou por meio de sua equipe. De acordo com a nota, “não houve traição” e que, diferente do que circula na internet, “as agressões não partiram de forma unilateral”.

“O que ocorreu foi uma discussão motivada por ciúmes de ambas as partes durante uma festa, da qual resultou um desentendimento em que Caio e Luan se agrediram. O próprio episódio se encerrou ainda durante a viagem, tendo os dois feito as pazes no voo de retorno ao Brasil”.

Já Luan preferiu não se pronunciar até o momento. Ambos já desembarcaram no Brasil após o episódio.

