Influenciadora Iasmyne Sampaio celebra retorno do marido após retiro espiritual Legendários no Acre

A influenciadora acreana Iasmyne Sampaio emocionou seus seguidores ao compartilhar, neste domingo (14), um vídeo em que recebe o marido, Ricardo Muller, após sua participação no retiro espiritual masculino Legendários, realizado pela primeira vez no Acre.

O encontro é reconhecido por proporcionar uma imersão de fé e reflexão, com foco em reconectar homens ao propósito de vida e fortalecer valores que impactam diretamente suas famílias e comunidades.

Chamado TOP 1214 – Vale do Acre, o evento reuniu dezenas de participantes em uma jornada de 72 horas. A proposta, segundo os organizadores, é marcar destinos e transformar histórias por meio de experiências profundas que estimulam arrependimento, renovação e compromisso com a família e os princípios cristãos.

No vídeo publicado, Iasmyne aparece abraçando Ricardo e declarou: “Esse abraço é meu abrigo”, transmitindo a emoção do reencontro após os dias de retiro. A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e seguidores, que celebraram o momento vivido pelo casal e apontando a importância de iniciativas como essa.

Já Ricardo Muller compartilhou seu próprio testemunho nas redes sociais, destacando que se tornou um pioneiro da trilha Vale do Acre. Segundo ele, a experiência foi profundamente transformadora. “Foram dias em que o Espírito Santo trouxe clareza e firmeza sobre princípios que não se negociam. Um novo ciclo começa, marcado por propósito e direção”, escreveu.

Ele ainda ressaltou duas verdades que ficaram marcadas em sua caminhada, o poder do arrependimento e a convicção de que a família nunca deve ser abandonada. Em sua publicação, Ricardo também agradeceu a Deus, à Comunidade Batista Vida, aos pastores e líderes envolvidos, e especialmente a seus familiares, citando que não poderia existir companhia melhor para trilhar esse novo caminho.

O retiro Legendários no Acre abre precedentes para futuras edições no estado, fortalecendo um movimento já consolidado em outras regiões do Brasil. Para muitos participantes, a iniciativa representa não apenas um marco pessoal, mas também um legado que deve se refletir em lares e comunidades locais, levando fé, reconciliação e transformação a cada nova história escrita.

Veja o vídeo: