Influenciadora Jessica Ingrede se posiciona contra PEC da Blindagem e explica proposta: “Blinda políticos”

A influenciadora digital acreana Jéssica Ingrede utilizou as redes sociais para se posicionar contra a chamada PEC da Blindagem, proposta que amplia a proteção a deputados e senadores, dificultando que sejam investigados, processados ou presos. Segundo ela, a medida representa um retrocesso para a democracia ao criar privilégios para políticos em detrimento da transparência.

“A PEC cria um escudo para políticos, dificultando que eles respondam na Justiça como qualquer um de nós responderia. Isso não tem a ver com partido A, B ou C. Tem a ver com democracia, com o direito da gente acompanhar, cobrar e saber que todos somos iguais perante a lei”, declarou.

Na Câmara dos Deputados, a proposta foi aprovada em dois turnos: no primeiro, com 353 votos a favor e 134 contra; no segundo, com 344 votos favoráveis e 133 contrários. Durante sua manifestação, Jéssica destacou o posicionamento da deputada acreana Socorro Neri (PP-AC), que votou contra a PEC, e fez um apelo aos senadores do estado. “Que os nossos senadores votem a favor da democracia e representem a sociedade, e não os seus próprios interesses”, disse.

A influenciadora reforçou que a proposta cria privilégios que afastam os cidadãos do acompanhamento da vida pública. “Político, ele vai fazer vários crimes, a sociedade não vai ficar sabendo, a gente não vai poder acompanhar, a gente não vai saber. Ele pode ser livre, porque se lá os amigos achar que, ah não, pode liberar, não foi nada não, ele pode ser livre. E é isso. Então eu acho que a sociedade, eu estou aqui como sociedade, informando a sociedade”, afirmou.

Para exemplificar, Jéssica comparou a PEC a um julgamento dentro de um condomínio. “Julga essas pessoas do condomínio são os amigos dele. Ele vai na administração, mas quem está na frente para julgar a baderna que ele fez no condomínio são os amigos dele. E aí os amigos dele vão defender o interesse do amigo. Então ele vai ser punido, gente? Claro que não. E a PEC da blindagem é isso, ela vai proteger os políticos. Ela fere a democracia, porque não vai ter transparência. Se um político roubou 50 milhões, a gente não vai saber. E se a maioria lá do Congresso for amigo dele, é capaz de sair impune desse crime.”

Em outro trecho, ela reforçou que não se trata de uma disputa partidária. “Eu estou falando aqui e eu não quero que ninguém venha achar que é partido A, B, C, D. Isso eu estou falando como sociedade, querendo levar uma informação que muitas das vezes passa despercebida pelas pessoas. Porque é muito fácil as coisas acontecerem em Brasília, e a gente aqui, se não se informar, nem sabe o que está acontecendo.”

A influenciadora também destacou a importância da população acompanhar o andamento da proposta no Senado. “Essa PEC passou pela parte dos deputados e agora vai para o Senado. No Brasil tem 80 e poucos senadores, cada estado tem os seus. Agora são os senadores que vão decidir se sim ou não. Então, gente, se certifique mais, só nós como cidadãos temos que nos informar e não engolir tudo que às vezes os políticos colocam para a gente. Nós não somos leigos, nós sabemos também.”

Por fim, Jéssica fez um apelo à conscientização da sociedade. “Eu acho que cada dia mais a gente tem que se informar, tem que saber o que está acontecendo no plenário nacional, porque é isso, gente, ela vai mudar a nossa Constituição. Imagina, tanta coisa para eles debaterem e eles estão debatendo uma coisa que vai só beneficiar o próprio político, não vai beneficiar cidadão nenhum. O cidadão quer o quê? Democracia, quer transparência, quer ver o que está acontecendo. É isso, a gente vota nesses políticos para ter a transparência. E eles estão votando, eles estão querendo um apetrecho.”

VEJA O VÍDEO: