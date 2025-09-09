Influenciadora Rogéria Rocha emociona seguidores ao revelar diagnóstico de câncer da avó

A influenciadora digital Rogéria Rocha comoveu sua comunidade online ao compartilhar, em suas redes sociais, um momento de grande fragilidade pessoal. Em uma postagem emocionante, acompanhada de uma foto em que aparece abraçada à avó, ela revelou que a familiar recebeu o diagnóstico de câncer e pediu orações de seus seguidores.

Segundo Rogéria, sua rotina tem sido dedicada ao cuidado e bem-estar da avó, o que explica sua menor presença nas redes nos últimos dias. A influenciadora ressaltou que, diante de uma situação tão delicada, o amor e a atenção à família se tornam prioridade.

Rogéria encerrou a publicação com um pedido simples e carregado de esperança: que todos incluam sua avó em suas orações. O gesto reforça que, por trás da vida pública e da visibilidade nas redes, também existem batalhas pessoais, em que a fé e a solidariedade podem ser fontes de força para seguir em frente.