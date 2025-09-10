Influenciadores do Acre aceitam desafio e devem participar de luta: “Resolver nossa pendência”

10/09/2025
Universo POP
Após iniciar treinamentos com o lutador Thomas Bryan, o fotógrafo e influenciador acreano Daniel Cruz recebeu um desafio do BRTL Fight Combat para enfrentar qualquer outro influencer do estado ou da região Norte em uma luta. A proposta foi feita nas redes sociais, nesta quarta-feira (10).

Influenciadores do Acre aceitam desafio e devem participar de luta. Foto: Reprodução

“Ele está apto a enfrentar qualquer influenciador do Norte do Brasil. E aí, quem você quer ver lutando com ele? Tem alguém com coragem de desafiar ele?”, publicaram.

O influenciador Jonas Machado, conhecido por seu humor nas redes sociais, respondeu prontamente ao chamado. “Eu aceito o teu desafio. Agora é a hora da gente resolver nossa pendência”, afirmou, confirmando sua disposição para a batalha.

Daniel Cruz, que iniciou recentemente um processo de emagrecimento, encontrou nas artes marciais uma forma de manter o corpo em forma e, ao mesmo tempo, se divertir com o desafio.

Ainda não há definição sobre a data ou local da luta, mas o confronto entre os influenciadores promete movimentar as redes sociais e atrair a atenção de fãs do esporte e seguidores dos dois participantes.

Veja o vídeo:

