Influenciadores do Acre aceitam desafio e devem participar de luta: “Resolver nossa pendência”

Após iniciar treinamentos com o lutador Thomas Bryan, o fotógrafo e influenciador acreano Daniel Cruz recebeu um desafio do BRTL Fight Combat para enfrentar qualquer outro influencer do estado ou da região Norte em uma luta. A proposta foi feita nas redes sociais, nesta quarta-feira (10).

“Ele está apto a enfrentar qualquer influenciador do Norte do Brasil. E aí, quem você quer ver lutando com ele? Tem alguém com coragem de desafiar ele?”, publicaram.

O influenciador Jonas Machado, conhecido por seu humor nas redes sociais, respondeu prontamente ao chamado. “Eu aceito o teu desafio. Agora é a hora da gente resolver nossa pendência”, afirmou, confirmando sua disposição para a batalha.

Daniel Cruz, que iniciou recentemente um processo de emagrecimento, encontrou nas artes marciais uma forma de manter o corpo em forma e, ao mesmo tempo, se divertir com o desafio.

Ainda não há definição sobre a data ou local da luta, mas o confronto entre os influenciadores promete movimentar as redes sociais e atrair a atenção de fãs do esporte e seguidores dos dois participantes.

