Ingressos físicos para show de Alok em Rio Branco já estão disponíveis; saiba como adquirir

Os ingressos físicos para o show do DJ Alok em Rio Branco já estão disponíveis a partir desta quinta-feira (4). A venda foi anunciada pela organização, que informou que os bilhetes podem ser adquiridos diretamente com os parceiros locais. O evento acontece no dia 3 de outubro e promete ser histórico, reunindo milhares de pessoas na capital acreana. A produção reforça que a procura deve ser intensa e orienta o público a garantir o ingresso o quanto antes.

De acordo com o anúncio, as vendas estão sendo feitas em parceria com as páginas @eventosriobranco, @festejacreoficial e @danieleventoss. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (68) 98415-1146 ou pelo direct do Instagram para adquirir o ingresso.