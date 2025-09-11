“Injustiças humanas”, diz Celina após condenação de Bolsonaro no STF

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se pronunciou após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (11/9).

Por meio das redes sociais, a vice-governadora disse que “há momentos em que o peso das injustiças humanas parece sufocar a esperança”.

“Mas é justamente nesses instantes que se revela a força da fé. A justiça dos homens é limitada, parcial e muitas vezes falha, enquanto a justiça de Deus é perfeita, eterna e não se engana”, refletiu Celina. Ela ressaltou, ainda, que Deus “vê o que está oculto, conhece os corações e sabe a verdade que não pode ser distorcida”.

Veja a postagem de Celina Leão:

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fechou, nesta quinta-feira (11/9), em 4 x 1 o julgamento da trama golpista, condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados dele por crimes como organização criminosa e golpe de Estado.

É a primeira vez que um ex-presidente do Brasil é condenado por crimes contra a democracia. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão.