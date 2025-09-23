23/09/2025
Inmet emite alerta laranja para o estado do Acre com chuva e ventos de até 100km/h

As temperaturas variam entre 22ºC e 35ºC. Já a umidade terá máxima de 95%, enquanto a mínima será de 50%

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois alertas de perigo para o estado do Acre, em relação às chuvas, um em nível amarelo e outro laranja, para esta terça-feira (23), que deve perdurar até a manhã de quarta-feira (24).

Temporal em Rio Branco/Foto: Reprodução

As temperaturas variam entre 22ºC e 35ºC. Já a umidade terá máxima de 95%, enquanto a mínima será de 50%. O alerta amarelo corresponde a ventos entre 40km/h e 60km/h, já o laranja indica que a velocidade pode chegar aos 100km/h. Enquanto isso a quantidade de chuva, os valores variam entre 20mm/h e 30mm/h, podendo chegar até 50mm durante o dia para o aviso mais brando e entre 30mm/h e 60mm/h, podendo acumular 100mm no período.

Além disso, não é aconselhado, em casos de grandes ventanias, ficar próximo às árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda também podem causar acidentes, e os aparelhos eletrônicos devem, preferencialmente, ficarem desligados.

A distribuidora de energia elétrica Energisa emitiu uma nota diante da previsão de fortes tempestades que podem atingir todo o Acre nesta terça-feira.

Para minimizar os impactos, a concessionária reforçou que possui um plano de contingência já ativado e equipes de plantão preparadas para atender possíveis ocorrências.

