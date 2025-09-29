Inscrições abertas para concurso de Universidade Federal com vagas para professor e salários de até R$ 13 mil

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu duas vagas para professor em concurso público, oferecendo salários de até R$ 13.288,85. As oportunidades exigem nível superior e contemplam as áreas de Estruturas de Aço e Hematologia Clínica.

As inscrições estão abertas e se encerram na próxima quinta-feira (2 de outubro de 2025). Os candidatos interessados devem se inscrever através do site oficial da universidade: https://www.ufmg.br.

O concurso é dividido em duas seleções diferentes, chamadas Concurso UFMG 2.273-2025 e Concurso UFMG 2.274-2025, totalizando as duas vagas disponíveis.

Para mais informações sobre requisitos, etapas do concurso e demais detalhes sobre os cargos, é necessário consultar o edital completo da UFMG.