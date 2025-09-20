Interdição de presídio no Acre resulta em liberação e transferência de detentas; entenda

A interdição da Penitenciária Feminina Guimarães Lima, em Cruzeiro do Sul, resultou na realocação de todas as 17 detentas da unidade. Segundo a Chefia de Segurança do presídio, sete mulheres foram liberadas nesta sexta-feira (19) para cumprir pena em regime domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Outras dez deverão ser transferidas neste sábado (20) para o Presídio Moacir Prado, localizado em Tarauacá.

A decisão foi determinada pela Justiça do Acre após pedido do Ministério Público, que apontou graves problemas estruturais no prédio, construído há mais de 50 anos. As condições precárias representavam risco tanto para as reeducandas quanto para os servidores penitenciários.

De acordo com dados do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), a maioria das presas da unidade cumpre pena por tráfico de drogas. A determinação judicial também impede a entrada de novas detentas e orienta que os juízos responsáveis avaliem alternativas, como prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico, além de transferências para outros estabelecimentos penais.

Equipes do Iapen, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Secretaria de Estado de Obras (Seop) já realizaram uma vistoria técnica no local. O levantamento servirá de base para um estudo que deve indicar as reformas necessárias para a reestruturação da penitenciária.