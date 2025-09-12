Interminável: Thiago Silva não leva dribles há 21 jogos

Com um gol decisivo, Thiago Silva foi essencial para a classificação do Fluminense à semifinal da Copa do Brasil. E, defensivamente, o zagueiro segue em alto nível, mesmo aos 40 anos. O atleta do Tricolor Carioca não leva dribles desde que Renato Gaúcho assumiu o comando da equipe.

São 21 jogos neste recorte. No período, Thiago tem 67% de eficiência nos duelos, 91% de acerto no passe, 122 cortes e apenas 9 faltas cometidas.

Thiago Silva não sofreu dribles no Mundial de Clubes

Thiago Silva garantiu a classificação direta do Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil

Thiago Silva tem destaque na equipe tricolor

O bom momento rendeu ao capitão elogios do técnico do Fluminense, Renato Gaúcho. Me dá prazer ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, jogou muito, é um líder. Quando eu falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo eu não falo à toa. Hoje, ele deu uma aula de futebol”, disse o treinador após o jogo contra o Bahia.