12/09/2025
Universo POP
Vídeo mostra suspeito de matar Charlie Kirk pulando de telhado; FBI divulga novas imagens
Horóscopo desta sexta-feira de virada e “pé quente”; confira o seu signo
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava

Interminável: Thiago Silva não leva dribles há 21 jogos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
interminavel:-thiago-silva-nao-leva-dribles-ha-21-jogos

Com um gol decisivo, Thiago Silva foi essencial para a classificação do Fluminense à semifinal da Copa do Brasil. E, defensivamente, o zagueiro segue em alto nível, mesmo aos 40 anos. O atleta do Tricolor Carioca não leva dribles desde que Renato Gaúcho assumiu o comando da equipe.

São 21 jogos neste recorte. No período, Thiago tem 67% de eficiência nos duelos, 91% de acerto no passe, 122 cortes e apenas 9 faltas cometidas.

4 imagensThiago Silva garantiu a classificação direta do Fluminense para a semifinal da Copa do BrasilThiago Silva tem destaque na equipe tricolorFechar modal.1 de 4

Thiago Silva não sofreu dribles no Mundial de Clubes

Buda Mendes/Getty Images2 de 4

Thiago Silva garantiu a classificação direta do Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

.3 de 4

Thiago Silva tem destaque na equipe tricolor

Jonathan Moscrop/Getty Images4 de 4

Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Leia também

O bom momento rendeu ao capitão elogios do técnico do Fluminense, Renato Gaúcho. Me dá prazer ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, jogou muito, é um líder. Quando eu falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo eu não falo à toa. Hoje, ele deu uma aula de futebol”, disse o treinador após o jogo contra o Bahia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost