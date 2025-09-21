Internacional demite o técnico Roger Machado após derrota em Gre-Nal

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
internacional-demite-o-tecnico-roger-machado-apos-derrota-em-gre-nal

Fim da linha para o técnico Roger Machado. O Grêmio venceu o Internacional de virada por 3 x 2 neste doming0 (21/9), no Beira-Rio. Foi o estopim para a diretoria do Colorado demitir o treinador.

Antes de disputar o Gre-Nal, o Inter já havia sofrido eliminação na Libertadores, para o Flamengo, e na Copa do Brasil, para o Fluminense. O comunicado do desligamento foi feito pelo presidente Alessandro Barcellos em coletiva após a partida e nas redes sociais do clube:

O Sport Club Internacional comunica o desligamento do técnico Roger Machado. Também deixam o Clube os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques.

O Internacional agradece pelos serviços prestados, em especial pela conquista invicta do Campeonato Gaúcho de 2025, e deseja sucesso a todos na continuidade de suas carreiras.

Leia também

O técnico Roger Machado deixa o time de Porto Alegre com o clube na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Internacional teve apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Além disso, a derrota para o Grêmio neste domingo quebrou um jejum de oito vitórias consecutivas do Colorado contra o rival.

Ao total, Roger Machado comandou o Internacional por 73 jogos, sendo 34 vitórias, 20 empates e 19 derrotas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost