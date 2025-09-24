Internautas apontam que amigos de Zé Felipe e Ana Castela citaram Virginia em gravação vídeo

A noite desta última terça-feira (23/9) foi intensa para a cantora Ana Castela. Após compartilhar em suas redes sociais que estava em um boteco em Londrina, no Paraná, acompanhada de amigos e de Zé Felipe, com quem vive rumores de affair, um novo desdobramento chamou a atenção de seguidores. Em um dos vídeos, Ana dança os amigos e alguém no meio pronuncia um nome conhecido: “Virginia”.

O vídeo foi publicado por volta da 00h desta quarta-feira (24/9) e nele, coincidentemente o ex de Virginia Fonseca não está no grupo dançando. A situação levantou uma questão: será que Zé Felipe foi quem disse o nome da ex?

Os rumores sobre um suposto romance entre Ana Castela e Zé Felipe voltaram a ganhar força depois que Luan Pereira compartilhou em suas redes sociais momentos dos dois no bar, na cidade onde a boiadeira mora. Entre risadas e amigos, o que mais chamou atenção dos fãs foi a mão do sertanejo sobre a perna da cantora, antes de ele rapidamente acenar para a câmera.

Não foi a primeira vez que os dois artistas surgiram em momentos próximos. Na véspera, Ana havia recebido Zé Felipe em casa para um encontro entre amigos. Poucos dias antes, ela também posou ao lado de Leonardo, pai do cantor, em uma visita à mansão da família em Goiânia, Goiás. Na ocasião, o veterano da música sertaneja deixou claro seu carinho pela provável nova nora.

Além das saídas informais, eles lançaram duas músicas em parceria nos últimos meses: “Só Quero Você” e uma versão de “You’re Still the One”, de Shania Twain.