Invasor é retirado da festa da empresa de Virginia Fonseca

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
invasor-e-retirado-da-festa-da-empresa-de-virginia-fonseca

A festa de aniversário de 4 anos da empresa de cosméticos da qual Virginia Fonseca é sócia, a WePink, acontece nessa segunda-feira (15/9).

Samara Pink, uma das sócias do empreendimento, revelou em conversa com a influenciadora nas redes sociais que, mesmo com a celebração recém-iniciada, já houve um penetra no evento.

Leia também

Escondido na festa

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou trecho da conversa em que Samara contava que uma pessoa foi retirada após invadir o local sem ser convidada.

“Acredita que tinha uma pessoa escondida no meio da festa? Escondida real, os seguranças pegaram”, disse Samara a Virginia, que expôs o caso nas redes sociais.

O evento, que será realizado em São Paulo, foi avaliado em mais de R$ 1 milhão, segundo informações do portal LeoDias, e contará com shows de Ludmilla, Belo e Felipe Amorim.

6 imagensVirginia Fonseca.Virginia Fonseca.Virginia Fonseca Virginia FonsecaaVirginia Fonseca Fechar modal.1 de 6

Penetra invadiu celebração da WePink.

Reprodução/Redes sociais.2 de 6

Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.3 de 6

Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.4 de 6

Virginia Fonseca

Reprodução/Instagram5 de 6

Virginia Fonsecaa

Instagram/Reprodução6 de 6

Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução

Mostrou preparação para evento

Virginia também compartilhou nas redes sociais sua preparação para a festa:

“Bora começarrrr!!! Hoje é um dia muito especial para nós: 4 anos da nossa empresa, 4 anos em que já não dormimos direito mais, kkkk! 4 anos de muito trabalho, muito foco, muitos problemas e muitasssss conquistas!!!!! Sou só gratidão a Deus por tudo!!! Hoje é dia de comemorar!”, escreveu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost