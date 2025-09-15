Invasor é retirado da festa da empresa de Virginia Fonseca

A festa de aniversário de 4 anos da empresa de cosméticos da qual Virginia Fonseca é sócia, a WePink, acontece nessa segunda-feira (15/9).
Samara Pink, uma das sócias do empreendimento, revelou em conversa com a influenciadora nas redes sociais que, mesmo com a celebração recém-iniciada, já houve um penetra no evento.
Escondido na festa
Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou trecho da conversa em que Samara contava que uma pessoa foi retirada após invadir o local sem ser convidada.
“Acredita que tinha uma pessoa escondida no meio da festa? Escondida real, os seguranças pegaram”, disse Samara a Virginia, que expôs o caso nas redes sociais.
O evento, que será realizado em São Paulo, foi avaliado em mais de R$ 1 milhão, segundo informações do portal LeoDias, e contará com shows de Ludmilla, Belo e Felipe Amorim.
Mostrou preparação para evento
Virginia também compartilhou nas redes sociais sua preparação para a festa:
“Bora começarrrr!!! Hoje é um dia muito especial para nós: 4 anos da nossa empresa, 4 anos em que já não dormimos direito mais, kkkk! 4 anos de muito trabalho, muito foco, muitos problemas e muitasssss conquistas!!!!! Sou só gratidão a Deus por tudo!!! Hoje é dia de comemorar!”, escreveu.