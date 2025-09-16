iOS 26 foi liberado nesta semana; prepare-se para atualizar

A Apple liberou hoje o iOS 26 para o público, marcando a maior mudança visual do sistema desde o iOS 7. O update estreia o material Liquid Glass — transparências, camadas e reflexos dinâmicos em ícones, Central de Controle, Tela Bloqueada e notificações — e começa a aparecer ao longo do dia para modelos compatíveis (iPhone 11/SE 2 ou posteriores). Apple+2Apple+2
Pelo histórico da empresa, a liberação global costuma ocorrer às 10h (PT), o que equivale a 14h em Brasília. Se a notificação não surgir, vá em Ajustes › Geral › Atualização de Software e verifique manualmente. Cult of Mac+1
O que há de novo
-
Novo design (Liquid Glass): elementos translúcidos e responsivos que priorizam o conteúdo. Apple+1
-
Câmera e interface renovadas: ajustes de usabilidade e visual em botões, abas e deslizantes. The Verge
-
Recursos “Apple Intelligence” mais úteis: tradução ao vivo em Mensagens, FaceTime e Telefone, além de melhorias em apps nativos. Apple
Dicas para instalar com segurança
-
Faça backup (iCloud ou computador); 2) Carregue o iPhone e conecte ao Wi-Fi; 3) Reserve alguns minutos sem uso durante a instalação. (Boas práticas recomendadas em lançamentos anteriores da Apple.)
Fonte: Apple Newsroom / página oficial do iOS 26; TechCrunch; Washington Post; Cult of Mac. Cult of Mac+4Apple+4Apple+4
✍️ Redigido por ContilNet