IPCA deve registar primeira deflação do ano, dizem especialistas

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação do país, deve ter o primeiro registro de deflação do ano, segundo integrantes do mercado financeiro. Os dados referentes ao mês de agosto serão publicados, nesta quarta-feira (10/9), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No mês passado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é uma prévia da inflação oficial do país, registrou queda de 0,14%. Segundo a instituição, o principal fator para a deflação foi a queda de 4,93% na energia elétrica residencial, após a inclusão do Bônus de Itaipu nas contas emitidas em agosto.
- Deflação é quando os índices de preços de uma economia passam a cair ao invés de subir, sendo o oposto da inflação.
A queda aconteceu em meio à vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que acrescenta R$ 7,87 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos, o que já sinaliza qual deve ser o resultado a ser divulgado pelo IBGE nesta quarta.
O que é IPCA
- O IPCA é calculado desde 1979 pelo IBGE. O índice é considerado o termômetro oficial da inflação e é usado pelo Banco Central para ajustar a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 15% ao ano.
- Ele mede a variação mensal dos preços na cesta de vários produtos e serviços, comparando-os com o mês anterior. A diferença entre os dois itens da equação representa a inflação do mês observado.
- O IPCA mensura dados nas cidades, de forma a englobar 90% das pessoas que vivem em áreas urbanas no país.
- O índice pesquisa preços de categorias como transporte, alimentação e bebidas, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação, comunicação, vestuário, artigos de residência, entre outros.
Leia também
-
IPCA-15: quedas de conta de luz e alimentos contribuíram para deflação
-
IPCA-15 cai 0,14% em agosto, primeira deflação desde julho de 2023
-
IPCA-15: prévia da inflação acelera e fica em 0,33% em julho
-
Fazenda prevê inflação a 4,9% em 2025 e vê IPCA dentro da meta em 2026
Expectativa de deflação
O mercado financeiro tem expectativas de queda para a inflação no mês de agosto. Segundo a Warren Investimentos, a deflação deve ser de -0,17%. A projeção é de que, em 12 meses, a taxa deve desacelerar de 5,23% em julho para 5,17% em agosto.
“De forma geral, projetamos uma leitura bem-comportada, reforçando nosso viés baixista para a inflação. Nossas projeções estão em 4,85% para 2025 e 4,50% para 2026”, diz o relatório da Warren.
Mais conservadora, a projeção do C6 Bank é de variação de -0,13%. O banco, no entanto, manteve a expectativa de IPCA em 5% em 2025, mas revisou para baixo as projeções para 2026.
O economista-chefe do banco, Felipe Salles, diz que começou a enxergar os sinais de que a economia não estava tão aquecida como o imaginado. “Um exemplo disso é que a inflação de serviços tem se mostrado ligeiramente mais branda, ainda que bastante elevada, apesar de a taxa de desemprego continuar no menor nível da série histórica. Essa percepção nos levou a revisar de 5,7% para 5,2% a projeção para o IPCA em 2026”, expõe ele.
Projeção acima da meta
Apesar das revisões nas projeções, tanto o mercado financeiro quanto o Banco Central (BC) esperam inflação acima da meta ao final de 2025.
A meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 3% com tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p.) para mais ou para menos, ou seja, o teto é de 4,5%. A partir desse ano a inflação passou a ser medida em formato de meta contínua, o que quer dizer que ela é contabilizada pelo acumulo de seis meses consecutivos.