iPhone 17 chega hoje ao Brasil e a mais de 60 países; veja preços, modelos e o que muda

Vendas começam nesta sexta (19/9) no Brasil com quatro versões (17, Air, Pro e Pro Max); parcelamento, pré-venda e principais novidades

Começam hoje (19/9) as vendas do iPhone 17 no Brasil, nos EUA e em outros 62 países — primeira vez que o início por aqui coincide com o mercado norte-americano. Toda a linha já estava em pré-venda desde terça (16/9) no site da Apple, grandes varejistas, bancos e operadoras, com pagamento à vista com desconto e opções de parcelamento de até 36x (condições variam por loja).

Preços no Brasil

iPhone 17

  • 256 GB — R$ 7.999

  • 512 GB — R$ 9.499

iPhone 17 Air

  • 256 GB — R$ 10.499

  • 512 GB — R$ 11.999

  • 1 TB — R$ 13.499

iPhone 17 Pro

  • 256 GB — R$ 11.499

  • 512 GB — R$ 12.999

  • 1 TB — R$ 14.499

iPhone 17 Pro Max

  • 256 GB — R$ 12.499

  • 512 GB — R$ 13.999

  • 1 TB — R$ 15.999

  • 2 TB — R$ 18.499

Por que os preços subiram? Além do novo design e da demanda maior, pesam a tributação no Brasil, logística, dólar mais caro e impactos do “tarifaço” nos EUA sobre produtos montados na China.

O que há de novo

  • Tela e design: bordas mais finas, 6,3” (modelo base) e ProMotion até 120 Hz.

  • Durabilidade: vidro com Ceramic Shield (nanocristais cerâmicos) e promessa de bateria com maior resistência.

  • Câmeras: traseira principal 48 MP; selfie com enquadramento inteligente para “caber mais gente” sem perder foco.

  • Chip A19 (17ª geração): foco em IA, até 20% mais rápido que o A18 do iPhone 16, segundo a Apple.

  • Autonomia: até +8h em reprodução de vídeo vs. iPhone 16.

  • Recursos de IA:

    • Visual Intelligence: entende fotos recém-tiradas e traz informações contextuais.

    • iMessage com tradução simultânea.

    • Center Stage Front Camera com estabilização e quatro perfis de imagem assistidos por IA.

Lançamento global e disponibilidade

  • Quatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air (novo e ultrafino), 17 Pro e 17 Pro Max.

  • Brasil, EUA e +62 países com vendas iniciando hoje (19/9).

  • Entrega começa a sair para quem comprou na pré-venda; varejistas indicam prazos escalonados por região e modelo.

Dúvidas rápidas

  • Tem desconto à vista? Sim, em geral até 10% no site da Apple; bancos e varejistas variam.

  • Parcelamento longo? Há ofertas de até 36x em parceiros (juros e condições mudam).

  • Qual o mais barato? iPhone 17 256 GB (R$ 7.999).

  • Qual o topo absoluto? iPhone 17 Pro Max 2 TB (R$ 18.499).

Fonte: Apple; redes de varejo e operadoras (pré-venda e disponibilidade).
