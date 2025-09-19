iPhone 17 chega hoje ao Brasil e a mais de 60 países; veja preços, modelos e o que muda

Começam hoje (19/9) as vendas do iPhone 17 no Brasil, nos EUA e em outros 62 países — primeira vez que o início por aqui coincide com o mercado norte-americano. Toda a linha já estava em pré-venda desde terça (16/9) no site da Apple, grandes varejistas, bancos e operadoras, com pagamento à vista com desconto e opções de parcelamento de até 36x (condições variam por loja).

Preços no Brasil

iPhone 17

256 GB — R$ 7.999

512 GB — R$ 9.499

iPhone 17 Air

256 GB — R$ 10.499

512 GB — R$ 11.999

1 TB — R$ 13.499

iPhone 17 Pro

256 GB — R$ 11.499

512 GB — R$ 12.999

1 TB — R$ 14.499

iPhone 17 Pro Max

256 GB — R$ 12.499

512 GB — R$ 13.999

1 TB — R$ 15.999

2 TB — R$ 18.499

Por que os preços subiram? Além do novo design e da demanda maior, pesam a tributação no Brasil, logística, dólar mais caro e impactos do “tarifaço” nos EUA sobre produtos montados na China.

O que há de novo

Tela e design: bordas mais finas, 6,3” (modelo base) e ProMotion até 120 Hz .

Durabilidade: vidro com Ceramic Shield (nanocristais cerâmicos) e promessa de bateria com maior resistência .

Câmeras: traseira principal 48 MP ; selfie com enquadramento inteligente para “caber mais gente” sem perder foco.

Chip A19 (17ª geração): foco em IA , até 20% mais rápido que o A18 do iPhone 16, segundo a Apple.

Autonomia: até +8h em reprodução de vídeo vs. iPhone 16.

Recursos de IA: Visual Intelligence: entende fotos recém-tiradas e traz informações contextuais. iMessage com tradução simultânea. Center Stage Front Camera com estabilização e quatro perfis de imagem assistidos por IA.



Lançamento global e disponibilidade

Quatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air (novo e ultrafino), 17 Pro e 17 Pro Max .

Brasil, EUA e +62 países com vendas iniciando hoje (19/9) .

Entrega começa a sair para quem comprou na pré-venda; varejistas indicam prazos escalonados por região e modelo.

Dúvidas rápidas

Tem desconto à vista? Sim, em geral até 10% no site da Apple; bancos e varejistas variam.

Parcelamento longo? Há ofertas de até 36x em parceiros (juros e condições mudam).

Qual o mais barato? iPhone 17 256 GB (R$ 7.999) .

Qual o topo absoluto? iPhone 17 Pro Max 2 TB (R$ 18.499).

—

Fonte: Apple; redes de varejo e operadoras (pré-venda e disponibilidade).

Redigido por ContilNet