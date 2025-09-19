iPhone 17 chega hoje ao Brasil e a mais de 60 países; veja preços, modelos e o que muda

Começam hoje (19/9) as vendas do iPhone 17 no Brasil, nos EUA e em outros 62 países — primeira vez que o início por aqui coincide com o mercado norte-americano. Toda a linha já estava em pré-venda desde terça (16/9) no site da Apple, grandes varejistas, bancos e operadoras, com pagamento à vista com desconto e opções de parcelamento de até 36x (condições variam por loja).
Preços no Brasil
iPhone 17
-
256 GB — R$ 7.999
-
512 GB — R$ 9.499
iPhone 17 Air
-
256 GB — R$ 10.499
-
512 GB — R$ 11.999
-
1 TB — R$ 13.499
iPhone 17 Pro
-
256 GB — R$ 11.499
-
512 GB — R$ 12.999
-
1 TB — R$ 14.499
iPhone 17 Pro Max
-
256 GB — R$ 12.499
-
512 GB — R$ 13.999
-
1 TB — R$ 15.999
-
2 TB — R$ 18.499
Por que os preços subiram? Além do novo design e da demanda maior, pesam a tributação no Brasil, logística, dólar mais caro e impactos do “tarifaço” nos EUA sobre produtos montados na China.
O que há de novo
-
Tela e design: bordas mais finas, 6,3” (modelo base) e ProMotion até 120 Hz.
-
Durabilidade: vidro com Ceramic Shield (nanocristais cerâmicos) e promessa de bateria com maior resistência.
-
Câmeras: traseira principal 48 MP; selfie com enquadramento inteligente para “caber mais gente” sem perder foco.
-
Chip A19 (17ª geração): foco em IA, até 20% mais rápido que o A18 do iPhone 16, segundo a Apple.
-
Autonomia: até +8h em reprodução de vídeo vs. iPhone 16.
-
Recursos de IA:
-
Visual Intelligence: entende fotos recém-tiradas e traz informações contextuais.
-
iMessage com tradução simultânea.
-
Center Stage Front Camera com estabilização e quatro perfis de imagem assistidos por IA.
-
Lançamento global e disponibilidade
-
Quatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air (novo e ultrafino), 17 Pro e 17 Pro Max.
-
Brasil, EUA e +62 países com vendas iniciando hoje (19/9).
-
Entrega começa a sair para quem comprou na pré-venda; varejistas indicam prazos escalonados por região e modelo.
Dúvidas rápidas
-
Tem desconto à vista? Sim, em geral até 10% no site da Apple; bancos e varejistas variam.
-
Parcelamento longo? Há ofertas de até 36x em parceiros (juros e condições mudam).
-
Qual o mais barato? iPhone 17 256 GB (R$ 7.999).
-
Qual o topo absoluto? iPhone 17 Pro Max 2 TB (R$ 18.499).
—
Fonte: Apple; redes de varejo e operadoras (pré-venda e disponibilidade).
Redigido por ContilNet